Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что, «честно говоря», замороженные активы России являются «украинскими деньгами». Он также поблагодарил каждого из мировых лидеров, кто «отстаивает право Украины» использовать средства из активов россиян.

Зеленский также раскритиковал подходы европейских политиков, назвав их несостоятельными. По его словам, «счет» за боевые действия на Украине следует выставлять россиянам, а не украинцам.

«И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства на Украину, чтобы они поскорее начали работать», — написал Зеленский.

Глава Украины также заявил, что именно Киев должен решать, как должна строиться повестка дня для завершения военного конфликта.