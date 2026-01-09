Аятолла Хаменеи: протестанты в Иране сжигают мусорные баки в угоду Трампу

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи заявил, что участники протестов поджигают мусорные баки в надежде угодить американскому президенту Дональду Трампу, чьи руки «запятнаны кровью иранцев», сообщает Общественная служба новостей со ссылкой турецкое издание Anadolu.

По словам иранского лидера, Трап публично утверждает, что выступает на стороне народа исламской республики. При этом безответственному главе Белого дома плевать на судьбу мирных жителей страны.

Хаменеи добавил, что Иран не будет вступать в сотрудничество с другими странами. Любой, кто станет действовать в интересах других государств, будет отвергнут как иранскими властями, так и народом.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану, если власти страны начнут убивать участников массовых протестов, которые продолжаются в республике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.