Трамп пригрозил Тегерану из-за волнений на улицах

сегодня в 22:58

Трамп предупредил Иран о «сильном ударе» в случае подавления протестов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану, если власти страны начнут убивать участников протестов, сообщает РИА Новости .

В интервью радиоведущему Хью Хьюитту американский лидер подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией и готовы отреагировать на эскалацию насилия.

Трамп указал, что дал Тегерану понять: «если они начнут убивать людей… мы нанесем по ним очень сильный удар».

В настоящее время в Иране продолжаются массовые выступления, спровоцированные обвалом национальной валюты и ростом цен, которые уже привели к столкновениям с силами безопасности и жертвам среди гражданского населения.

