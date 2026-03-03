Агрессию невозможно оправдать: племянница Трампа осудила конфликт с Ираном

сегодня в 15:51

Племянница Трампа осудила конфликт США и Израиля с Ираном

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри написала, что осуждает текущую военную операцию Штатов и Израиля против Ирана, сообщает РЕН ТВ .

Она опубликовала пост в соцсети X, к которому прикрепила фотографию с могилами школьниц, убитых во время ударов армий США и Израиля по учебному учреждению на юге Ирана.

Мэри Трамп написала, что бросает вызов всем, кто пытается оправдать агрессию против исламского государства.

Ранее в Минабе похоронили 171 школьницу, которые погибли в первый день операции против Ирана. Также были убиты и преподаватели.

Мэри Трамп является членом Демократической партии США. Она также имеет докторскую степень по клинической психологии.

Утром 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали атаковать объекты в Иране. Тегеран в ответ стал бить по еврейскому государству и странам, где есть американские базы.

