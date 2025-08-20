По его словам, конфликт на Украине обернулся для ЕС тяжелейшими последствиями: военные склады опустели, а экономика оказалась на грани выживания. Европа, по его оценке, не готова к войне ни технически, ни морально.

«Еще в период его работы в парламенте глава Минобороны Германии открыто признавал критическую нехватку боеприпасов. Тогда запаса патронов и снарядов при оборонительных действиях хватало максимум на 84 часа, а при наступательных — вдвое меньше», — сказал Вальдемар Гердт.

Гердт добавил, что сегодняшняя неутешительная экономическая ситуация в ФРГ напрямую связана с военными поставками Киеву, которые разрушили базовые отрасли промышленности.