Агрессию Европы против России просчитал экс-депутат бундестага
Председатель Международного совета русских немцев, бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Европейский союз фактически исчерпал свои ресурсы, передает «Царьград».
По его словам, конфликт на Украине обернулся для ЕС тяжелейшими последствиями: военные склады опустели, а экономика оказалась на грани выживания. Европа, по его оценке, не готова к войне ни технически, ни морально.
«Еще в период его работы в парламенте глава Минобороны Германии открыто признавал критическую нехватку боеприпасов. Тогда запаса патронов и снарядов при оборонительных действиях хватало максимум на 84 часа, а при наступательных — вдвое меньше», — сказал Вальдемар Гердт.
Гердт добавил, что сегодняшняя неутешительная экономическая ситуация в ФРГ напрямую связана с военными поставками Киеву, которые разрушили базовые отрасли промышленности.