«Агент хаоса с безграничной властью»: 14 штатов возмутило назначение Маска в DOGE
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Группа из 14 американских штатов подала иск в суд на Илона Маска, который руководит департаментом эффективности госуправления США (DOGE). Они считают, что полномочия предпринимателя противоречат конституции, сообщает ТАСС.
Данные штаты считают, что действия Маска представляют угрозу для населения. Они сообщили, что миллиардер обрел власть, не получив юридического разрешения Конгресса.
В том, что Маску предоставлено слишком много полномочий, штаты обвинили американского президента Дональда Трампа. Они подали иск и против него тоже.
Штаты считают, что Трамп превратил должность, которая ранее была незначительной, в «пост агента хаоса с безграничной властью». Составители заявления утверждают, что кандидатура Маска не была выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, чего требует конституция.
Истцы хотят запретить Маску осуществлять деятельность на посту руководителя DOGE, пока он не будет утвержден на эту должность в соответствии с конституцией.
Ранее стало известно, что Илон Маск ночует в офисе Белого дома. Сообщается, что это связано с его погружением в работу главы DOGE.