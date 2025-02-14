«Агент хаоса с безграничной властью»: 14 штатов возмутило назначение Маска в DOGE

Группа из 14 американских штатов подала иск в суд на Илона Маска, который руководит департаментом эффективности госуправления США (DOGE). Они считают, что полномочия предпринимателя противоречат конституции, сообщает ТАСС .

Данные штаты считают, что действия Маска представляют угрозу для населения. Они сообщили, что миллиардер обрел власть, не получив юридического разрешения Конгресса.

В том, что Маску предоставлено слишком много полномочий, штаты обвинили американского президента Дональда Трампа. Они подали иск и против него тоже.

Штаты считают, что Трамп превратил должность, которая ранее была незначительной, в «пост агента хаоса с безграничной властью». Составители заявления утверждают, что кандидатура Маска не была выдвинута президентом и утверждена Сенатом США, чего требует конституция.

Истцы хотят запретить Маску осуществлять деятельность на посту руководителя DOGE, пока он не будет утвержден на эту должность в соответствии с конституцией.

Ранее стало известно, что Илон Маск ночует в офисе Белого дома. Сообщается, что это связано с его погружением в работу главы DOGE.