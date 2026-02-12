Африка способна возглавить процесс пересмотра устава ООН

Африка обладает всем необходимым потенциалом, чтобы инициировать и возглавить процесс обновления Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и преобразования Совета Безопасности (СБ). Такое заявление в ходе своего выступления в Аддис-Абебе сделал глава программы по миростроительству в Институте справедливости и примирения (Кейптаун) Тим Мурити, пишет ТАСС .

Как отметил эксперт, на протяжении десятилетий африканские страны последовательно добиваются создания значительно более демократического, представительного и ответственного Совета Безопасности ООН, способного адекватно реагировать на вызовы современности. Центральное место в этой работе занимает продвижение так называемой модели C10. Данная инициатива, в частности, предполагает закрепление за африканским континентом двух мест постоянных членов и пяти мест непостоянных членов в СБ.

По словам Мурити, путь к такой реформе лежит через созыв Генеральной конференции государств-членов ООН для пересмотра Устава, что предусмотрено его 109-й статьей. Решение о проведении подобной конференции требует одобрения двумя третями голосов в Генеральной Ассамблее, а также поддержки любых девяти членов Совета Безопасности.

«Африка, будучи одной из крупнейших групп стран в Генассамблее, вполне может взять на себя ответственность за этот пункт повестки дня и возглавить процесс. Что очень важно, это решение не может быть заблокировано постоянными членами СБ ООН, обладающими правом вето. То есть теоретически серьезных препятствий для созыва конференции для пересмотра Устава ООН нет», — подчеркнул Мурити.

По словам Мурити, подобная конференция будет иметь широкие полномочия для внесения изменений в Устав ООН, включая введение новых положений о реформировании Совета Безопасности.

