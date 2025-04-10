AFP: только шесть стран из «коалиции» могут отправить войска на Украину

Только шесть из 30 стран, входящих в «коалицию желающих», готовы отправить свои войска на Украину, сообщает РИА Новости РИА Новости со ссылкой на AFP.

В Париже 27 марта прошел саммит «коалиции желающих». По итогам мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-участницы «коалиции» готовы направить свои войска на помощь Киеву для «сдерживания России».

Военных собирались разместить в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Французский лидер тогда отметил, что данную инициативу поддерживают не все.

В итоге оказалось, что только шесть стран из 30, которые входят в «коалицию», готовы направить войска на Украину. В том числе на это согласились Британия, Франция и страны Прибалтики.

При этом, как утверждает издания, для этих государств стало проблемой то, что они не знают планов США в отношении России в контексте урегулирования украинского кризиса.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу, где обсудят размещение контингента других стран на украинской территории.