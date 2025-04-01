Зеленский анонсировал встречу, где обсудят размещение контингента других стран

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с военными командами нескольких стран, готовых разместить свои войска на украинской территории, пишет РИА Новости .

По словам Зеленского, встреча запланирована на ближайшую пятницу и будет охватывать различные аспекты, включая сухопутные, воздушные и морские силы. Он выразил надежду на обсуждение конкретных предложений со стороны Украины и подчеркнул важность подготовки к таким встречам.

Заявление о подготовке к встрече, в которой поучаствует «узкий круг стран», он сделал во время брифинга, который транслировали по всей стране.

Ранее после проведения парижского саммита «коалиции стремящихся», президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах отправить на Украину «силы сдерживания» от членов коалиции. Он подчеркнул, что эта инициатива, предложенная Францией и Великобританией, не будет заменять украинские вооруженные силы, а «силы сдерживания» не будут выполнять функции миротворцев.

По словам Макрона, главная задача этих сил будет заключаться в сдерживании действий России и их размещение будет осуществляться в стратегически важных местах, определенных заранее с участием украинцев. Макрон отметил, что не все члены коалиции одобряют данную инициативу, но для ее реализации не требуется их согласия.