AFP: Дуров просил проинформировать о своем задержании французского миллиардера
Павел Дуров при задержании 24 августа попросил правоохранителей проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ньеля, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Предприниматель лично знаком с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и считается близким к нему лицом, как отмечает AFP. Также Ньель возглавляет совет директоров телекоммуникационной группы Iliad.
По какой именно причине Дуров попросил полицию проинформировать о своем аресте именного этого французского предпринимателя, не отмечается.
Сооснователя мессенджера Telegram обвиняют в шести правонарушениях. Ранее суд в Париже изъял у Дурова все паспорта на период следствия, которое может продлиться более трех месяцев.