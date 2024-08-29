AFP: Дуров просил проинформировать о своем задержании французского миллиардера

сегодня в 19:09

Павел Дуров при задержании 24 августа попросил правоохранителей проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ньеля, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Предприниматель лично знаком с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и считается близким к нему лицом, как отмечает AFP. Также Ньель возглавляет совет директоров телекоммуникационной группы Iliad.

По какой именно причине Дуров попросил полицию проинформировать о своем аресте именного этого французского предпринимателя, не отмечается.

Сооснователя мессенджера Telegram обвиняют в шести правонарушениях. Ранее суд в Париже изъял у Дурова все паспорта на период следствия, которое может продлиться более трех месяцев.