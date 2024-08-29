Следствие по делу Дурова может продлиться более трех месяцев
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Следствие по делу основателя Telegram Павла Дурова может идти больше трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката во Франции.
Суд в Париже забрал у Дурова все паспорта. Их отдадут, только когда завершится следствие.
Член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова рассказала, что правоохранительные органы Франции могут арестовать Павла Дурова, если он попробует уехать из страны.
Ранее сообщалось, что офис Telegram в Дубае закрыт и не используется командой компании. Работники фирмы якобы туда ни разу не ходили.