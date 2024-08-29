сегодня в 16:43

Следствие по делу Дурова может продлиться более трех месяцев

Следствие по делу основателя Telegram Павла Дурова может идти больше трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката во Франции.

Суд в Париже забрал у Дурова все паспорта. Их отдадут, только когда завершится следствие.

Член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова рассказала, что правоохранительные органы Франции могут арестовать Павла Дурова, если он попробует уехать из страны.

Ранее сообщалось, что офис Telegram в Дубае закрыт и не используется командой компании. Работники фирмы якобы туда ни разу не ходили.