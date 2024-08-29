Офис Telegram в Дубае закрыт и не используется компанией
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Офис Telegram в Дубае закрыт и не используется командой мессенджера, сообщает ТАСС.
Павел Дуров проживает в Дубае с 2017 года. Там же находится офис Telegram. Компания зарегистрирована в деловом комплексе Business Central Towers. Офис занимает два помещения на 23-м этаже здания.
Представитель администрации здания заявил, что офис никогда не использовался по назначению. А сотрудники компании Telegram FZ LLC в нем не появлялись. Также в Управлении по развитию Дубая сообщили, что не могут связаться с представителями компании из-за отсутствия контактных данных. У них есть только адрес офиса.
Ранее суд в Париже предъявил основателю Telegram обвинения в шести правонарушениях. Дурова отпустили и поместили под судебный надзор.
Он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле. Кроме того, миллиардер должен внести залог в размере 5 млн евро.