Офис Telegram в Дубае закрыт и не используется компанией

Офис Telegram в Дубае закрыт и не используется командой мессенджера, сообщает ТАСС .

Павел Дуров проживает в Дубае с 2017 года. Там же находится офис Telegram. Компания зарегистрирована в деловом комплексе Business Central Towers. Офис занимает два помещения на 23-м этаже здания.

Представитель администрации здания заявил, что офис никогда не использовался по назначению. А сотрудники компании Telegram FZ LLC в нем не появлялись. Также в Управлении по развитию Дубая сообщили, что не могут связаться с представителями компании из-за отсутствия контактных данных. У них есть только адрес офиса.

Ранее суд в Париже предъявил основателю Telegram обвинения в шести правонарушениях. Дурова отпустили и поместили под судебный надзор.

Он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле. Кроме того, миллиардер должен внести залог в размере 5 млн евро.