Адмирал Уэст назвал позором пуск баллистической ракеты Trident II D5
Пробный запуск британскими ВМС баллистической ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки HMS Vanguard в начале текущего года провалился, заявил адмирал и бывший первый лорд Великобритании Алан Уэст, пишет ТАСС.
В беседе с изданием The New Yorker он обратил внимание на уязвимость системы ядерного сдерживания королевства.
«Давайте не будем притворяться. Это позор», — сказал Уэст.
ВМС Британии провели неудачный испытательный пуск баллистической ракеты в конце января. Боеприпас отклонился от курса и рухнул рядом с подлодкой, на борту которой были глава Минобороны Грант Шэппс и первый морской лорд, командующий военно-морскими силами страны адмирал Бен Ки.