Адмирал Уэст назвал позором пуск баллистической ракеты Trident II D5

Пробный запуск британскими ВМС баллистической ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки HMS Vanguard в начале текущего года провалился, заявил адмирал и бывший первый лорд Великобритании Алан Уэст, пишет ТАСС .

В беседе с изданием The New Yorker он обратил внимание на уязвимость системы ядерного сдерживания королевства.

«Давайте не будем притворяться. Это позор», — сказал Уэст.

ВМС Британии провели неудачный испытательный пуск баллистической ракеты в конце января. Боеприпас отклонился от курса и рухнул рядом с подлодкой, на борту которой были глава Минобороны Грант Шэппс и первый морской лорд, командующий военно-морскими силами страны адмирал Бен Ки.