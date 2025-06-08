Администрация Трампа усиливает давление на мятежный штат Калифорния

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о приведении в боевую готовность подразделений Корпуса морской пехоты после того, как протесты против рейда ICE переросли в массовые столкновения, сообщает РИА Новости .

Пока в город направляются 2000 бойцов Национальной гвардии, морпехи с базы Кэмп-Пендлтон находятся в 24-часовой готовности к развертыванию.

Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом ответил радикальной угрозой — возможным отказом от уплаты федеральных налогов. Этот беспрецедентный шаг стал кульминацией многомесячного противостояния между Белым домом и самым населенным штатом, которое обострилось после отмены Трампом 126 млн долларов финансирования экологических программ.

Ситуация в Лос-Анджелесе вышла за рамки миграционного спора, превратившись в испытание на прочность американского федерализма. Применение регулярных войск против гражданского населения может стать поворотным моментом в политической истории страны, подчеркивая глубину раскола между республиканской администрацией и «демократическими» штатами.