Администрация Трампа просит у конгресса $58 млн для усиления безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса 58 млн долларов для усиления безопасности органов исполнительной и судебной власти на фоне убийства активиста Чарли Кирка, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующий запрос появился до крайнего срока по принятию бюджета по финансированию правительства: 30 сентября.

«Администрация также сигнализировала о поддержке расширения ресурсов для защиты законодателей, хотя и оставила принятие конкретного решения на усмотрение законодательной ветви власти», — сообщается в материале.

31-летний политический активист и сторонник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного во время его выступления в университетском кампусе города Орем, штат Юта. Происшествие случилось на глазах сотен свидетелей 10 сентября.

По данным Associated Press, Кирк сыграл существенную роль в победе Трампа на президентских выборах в 2024 году. В своих публичных выступлениях он также регулярно критиковал военную поддержку Украины со стороны США.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Вечером 11 сентября его отец передал сына правоохранительным органам после того, как тот признался в содеянном. Трамп выразил надежду на то, что виновный будет осужден и приговорен к высшей мере наказания.