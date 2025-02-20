Администрация президента США Дональда Трампа «хочет избавиться» от главы Украины Владимира Зеленского. Сейчас события развиваются по «наихудшему сценарию для Украины», пишет The Economist со ссылкой на источники.

«Господин Трамп, похоже, хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает сложным. Дело не в выборах, а в том, чтобы избавиться от Зеленского», — заявил экс-дипломат в беседе с изданием.

Газета со ссылкой на местных депутатов добавляет, что законодатели готовятся к тому, что им, «возможно, придется голосовать за унизительное соглашение о прекращении огня». В связи с последними действиями американского президента, Зеленский может попытаться «затягивать процесс» урегулирования конфликта и в этом промежутке уже вести переговоры, говорится в статье.

Вместе с тем Econimist добавляет, что в украинском обществе существенно выросло разочарование президентом Зеленским. Главным его оппонентом на новых выборах главы Украины считается экс-главком ВСУ и нынешней посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Внутренний опрос, предоставленный The Economist, показывает, что, хотя господин Зеленский остается самым популярным нынешним политиком Украины, он проиграет будущие выборы с разницей в 30% против 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, который еще не занялся политикой», — отмечает газета.

Накануне Дональд Трамп назвал украинского президента «диктатором без выборов», который потеряет страну.