Администрация Курской области выразила готовность помочь Генпрокуратуре в суде
Генпрокуратура судится с бывшими руководителями «Корпорации развития региона»
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что регион готов помочь Генпрокуратуре в судебном процессе против бывших руководителей компании «Корпорация развития региона», сообщает «Царьград».
Таким образом, Курская область предоставит помощь в судебном разбирательстве, возбужденном Генеральной прокуратурой против бывших руководителей «Корпорации развития региона» и ряда бизнесменов.
Администрация региона намерена поддержать иск Генеральной прокуратуры.
Ранее заместитель директора «Корпорации развития региона» была арестована за хищения при ремонте зданий в Ивановской области.