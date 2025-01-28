Администрация Курской области выразила готовность помочь Генпрокуратуре в суде

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что регион готов помочь Генпрокуратуре в судебном процессе против бывших руководителей компании «Корпорация развития региона», сообщает «Царьград» .

Таким образом, Курская область предоставит помощь в судебном разбирательстве, возбужденном Генеральной прокуратурой против бывших руководителей «Корпорации развития региона» и ряда бизнесменов.

Администрация региона намерена поддержать иск Генеральной прокуратуры.

Ранее заместитель директора «Корпорации развития региона» была арестована за хищения при ремонте зданий в Ивановской области.