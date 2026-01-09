Адам Кадыров пообещал «найти и привезти Зеленского в Грозный» по приказу отца

Секретарь совета безопасности Чечни, сын главы республики Адам Кадыров заявил, что найдет и доставит в Грозный главу киевского режима Владимира Зеленского, если поступит приказ от отца или президента РФ Владимира Путина.

Ранее украинский лидер заявил, что властям США необходимо воспользоваться «венесуэльским опытом» силовых операций против представителей руководства РФ и начать с главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы «напугать Путина».

В ответ оскорбленный Адам Кадыров пообещал «найти и привезти Зеленского в Грозный», если поступит приказ главы республики или главы государства.

«Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя (Зеленского-ред.). Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. <…> Ты — клоун, запятнавший себя кровью. Ты — пустое место, чьи слова не стоят и выстрела», — написал Кадыров-младший в Instagram*.

Кроме того, Адам назвал предложение украинского президента бредом и оскорблением, которое Чечня «не забудет и не простит».

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

