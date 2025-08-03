Президенту США Дональду Трампу не нужно затягивать украинский кризис, поскольку победа РФ неизбежна. У России есть военное преимущество, которое даст ей возможность добиться целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на American Conservative.

Президент США не должен затягивать сроки решения конфликта назло главе РФ Владимиру Путину, сказано в статье.

Обещание Трампа завершить украинский кризис за сутки было продиктовано его привычкой преувеличивать. Такие заявления говорят о том, что президент США действительно стремится к миру. Однако он недооценил то, насколько решение конфликта сложное.

Ранее Путин дал жесткий ответ Трампу на ультиматум о том, что украинский кризис нужно завершить в течение 10 дней. Глава РФ сказал, что разочарования у американского коллеги появляются из-за завышенных ожиданий. Закончить украинский конфликт США могут только с помощью подробных переговоров. Проводить их необходимо не на публике, а в спокойной обстановке.