Абхазия не ответила на предложение России по наблюдению за выборами

РФ решила не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии

Москва решила не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии из-за отсутствия ответа на предложенный список российских представителей, сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

ЦИК Абхазии пригласил российских коллег принять участие в выборах главы республики, говорится в сообщении. Однако абхазская сторона не ответила на направленный список российских представителей.

«Официального ответа ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало, российской стороной было принято решение не направлять своих представителей», — указано в сообщении.

В ЦИК мотивировали отказ недостатком времени, чтобы «организовать полноценное и эффективное участие в международном наблюдении».

Выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Смена главы республики произошла после массовых беспорядков в стране, связанных с разногласиями в инвестиционной политике.