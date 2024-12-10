Политолог: РФ сделает Абхазии предложение, от которого невозможно отказаться

Россия сделает Абхазии предложение, от которого страна не сможет отказаться. Регион будет финансироваться, если интересы РФ будут учтены, сообщил РИАМО эксперт по международным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

«Мы видим очередной призыв о помощи, но без конкретных предложений. Скорее всего, Москва будет настаивать на подписании инвестсоглашения. Это логично, ведь великая страна не должна жалеть государство, которое идет вопреки ее национальным интересам. А митинги и перевороты в Абхазии, которые мы видим, как раз идут против наших интересов в этом регионе. Думаю, Абхазии будет сделано предложение, от которого они не смогут отказаться. А если откажутся — пускай пеняют на себя», — сказал Михайлов.

По его оценке, Россия пока продолжит выплачивать пенсии, как это было раньше.

«У них там все хитро устроено: большая часть граждан Абхазии имеет российское гражданство, поэтому они получают наши деньги. Хотя, честно говоря, на фоне текущей ситуации это неправильно. Сейчас у них проблемы с оплатой электроэнергии, своих ресурсов практически нет, а выпендриваются, будто они великая и самостоятельная держава», — отметил политолог.

На его взгляд, Россия не станет продолжать финансировать регион, если ее интересы не будут учтены. Если после всего, что было, им все равно будут платить, это выглядело бы как плевок в лицо.

«Я уверен, что соглашение в той или иной форме будет подписано, ведь без российских денег Абхазия просто не выживет. Это факт. Если мы не хотим очередных проблем, нам нужно входить туда плотнее и брать ситуацию под полный контроль. Что касается времени — соглашение может быть подписано до внеочередных выборов. Зачем ждать, если деньги нужны им сейчас? Либо мы получаем все, что хотим, и подписываем соглашение на наших условиях, либо даем деньги, а нас снова обманывают», — поделился эксперт.

Михайлов указал на то, что Россия оплачивает Абхазии электроэнергию, дотации, силовиков, которые часто поддерживают оппозиционные силы, а в итоге остаемся в подвешенном состоянии.

«Я считаю, что нужно ставить жесткие условия: помогать сейчас, но сразу подписывать соглашение с гарантиями. Так, чтобы вновь избранное руководство даже не думало идти против договоренностей», — заключил он.