Абаев: в Казахстане возмущены ужесточением миграционной политики России

Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев заявил, что обсуждаемый в России запрет мигрантам ввозить семьи уже вызывает озабоченность в казахском обществе, сообщает РИА Новости .

«Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — подчеркнул дипломат.

По его словам, связи между народами двух стран уходят глубоко в историю. Граждане соседних государств ведут торговлю, приезжают друг к другу в гости и работают.

Абаев напомнил, что также был создан Евразийский экономический союз. В документах организации прописано право трудящегося работать на территории стран-членов ЕАЭС без получения разрешений на трудовую деятельность, а еще возможность пребывания в государстве на время действия трудового контракта. Это распространяется и на членов семьи трудового мигранта.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента проект закона, по которому планируется ограничить трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах.