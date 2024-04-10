Риттер назвал причину, почему наемники перестали рваться в бой за Украину

Бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал, что иностранные наемники перестали рваться в бой за Украину на СВО после массовой гибели своих коллег, пишет РИА Новости со ссылкой на YouТube-канал Dialogue Works.

«Наемники стали осознавать, что война – это ад, не шутка и не игра. Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание. Сегодня, думаю, на поле боя можно заметить все меньше наемников», — указал Риттер.

В прошлом году ВСУ старались отправлять в бой больше иностранцев в попытках закрыть дыры в собственных рядах. Но после массовой гибели наемников, все меньше бойцов иностранных войск стали вступать в сражения за киевский режим.

Ранее польский наемник рассказал, что в украинских войсках отсутствует мотивация. По его словам, подготовка новой боевой силы у Киева в настоящее время низкая.