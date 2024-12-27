7 военно-промышленных компаний США попали под санкции Китая

Китай ввел санкции в отношении семи военно-промышленных компаний США. Ограничения вступают в силу с 27 декабря, сообщает ТАСС .

Попавшие под санкции организации — Saronic Technologies, Aerkomm, Hudson Technologies, Raytheon Australia, Insitu, Raytheon Canada, Oceaneering International.

В МИД КНР уточнили, что санкции против американских компаний и их руководства введены за поставки вооружений на остров Тайвань. Согласно ограничениям, в Китае будут заморожены недвижимость и прочие виды имущества соответствующих компаний и индивидуальных лиц.

Также санкции предполагают запрет на сотрудничество и другие формы взаимодействия китайских компаний с семью указанными американскими фирмами.

Ранее стало известно, что администрация уходящего президента США Джо Байдена рассматривает санкции против российского энергетического сектора. Планируемые ограничения называют «прощальным ударом» Байдена.