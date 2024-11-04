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«360.ru»: Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за звонков и sms-сообщений

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сказал, что Стив Джобс для него в одной череде персонажей с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает «360» в Telegram-канале .

По мнению Эрнста, Apple iPhone — предмет, который нанес вред всему человечеству. Из-за него люди лишились обычных связей.

Например, дети не заезжают к родителям, а звонят им по телефону. С друзьями общаются с помощью переписок и смс.

Ранее сообщалось, что Samsung запустит новый бренд смартфонов для конкуренции с iPhone. Под ним будут выпускаться только премиум-устройства.