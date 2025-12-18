2 млн обращений поступило к прямой линии с Путиным

Граждане отправили 2 млн вопросов на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает пресс-служба Кремля в MAX.

По данным статистики, наиболее популярным способом обращения остается звонок. В частности к прямой линии с Путиным поступило 918 тысяч звонков, 394 тысячи вопросов через MAX, 328 тысяч СМС и 238 тысяч обращений через соцсети.

Вопросы российскому лидеру можно отправить через сайт moskva-putinu.ru ( москва-путину.рф ), с помощью СМС или ММС по номеру 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Также обращения принимают чат-бот MAX, группы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Прямая линия с Путиным пройдет в пятницу, 19 декабря. Начало — 12:00.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие зарубежных СМИ в пресс-конференции Путина. По его словам, будут представители как дружественных, так и недружественных стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.