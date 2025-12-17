Песков подтвердил участие зарубежных СМИ в пресс-конференции Путина

Зарубежные журналисты, включая корреспондентов из недружественных государств, будут присутствовать на мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

«Конечно, они будут. Будут и из дружественных стран. И те, кто продолжают здесь работать из недружественных стран. Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства также прокомментировал планы так называемой «коалиции желающих» по размещению войск на Украине.

