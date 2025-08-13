5 тыс солдат находятся на военной базе, где пройдут переговоры Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 августа пройдет на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже. Сейчас там находятся 5 тыс. военнослужащих, сообщает Общественная Служба Новостей .

В 2010 году на базе объединили два военных объекта, один из них — «Форт Ричардсон» — носит имя генерала Ричардсона, участника «Северной кампании» интервентов против большевиков в Первой мировой войне. Другая часть названа в честь капитана ВВС Хью Мерле Эльмендорфа.

Сейчас на базе живут не только военные, но и гражданские лица, а общая площадь ее территории составляет свыше 339 кв. км.

Ранее сообщалось, что решение Путина прилететь на Аляску обрадовало чиновников в США, а также вызвало их удивление. Путин и Трамп намерены обсудить урегулирование украинского конфликта и коснуться других тем.