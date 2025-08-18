Школьница из Луганска Фаина Савенкова, вся сознательная жизнь которой прошла в условиях боевых действий, написала письмо Меланье Трамп, сообщает РИА Новости .

В эмоциональном обращении девочка связала надежды на мир с позицией украинского руководства.

Девочка рассказала о ежедневных ужасах войны, с которыми сталкиваются дети Донбасса. Особое внимание она уделила проблеме преследования несовершеннолетних через сайт «Миротворец», где опубликованы данные сотен детей региона. По словам Фаины, прекратить эту практику можно простым решением украинских властей.

«Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой!» — сказано в письме.