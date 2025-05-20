Звонок от начальника: как защитить себя от дипфейк-атак?

Эксперт Лукацкий: ни в одном из мессенджеров нет механизма обнаружения дипфейков

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свои личные данные от дипфейк-атак.

Как отметил специалист, у россиян основными мессенджерами остаются WhatsApp* и Telegram, несмотря на все попытки импортозамещения. Они же и чаще всего подвергаются атакам.

Атаки в текстовых сообщениях чаще осуществляются через Telegram. Звонки, замаскированные под «Госуслуги» и различные официальные, государственные организации, идут через WhatsApp*. Лукацкий предупредил, что пока ни в одном из мессенджеров не встроены механизмы обнаружения дипфейков.

«Для рядового пользователя различных средств коммуникаций единственным способом не попасться на удочку мошенников в виде голосовых или видеодипфейков от имени различных известных звезд шоу-бизнеса, чиновников, мэров и так далее — это критическое мышление», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, важно обращать внимание на то, о чем неизвестные говорят. Если разговор заходит о конфиденциальных данных: паролях или персональных данных, о переводе денег или об оплате какой-то суммы, стоит сразу насторожиться.

Одной из популярных схем сейчас является дипфейк от имени начальника. Если поступил звонок от публичного лица, стоит поискать информацию в официальных источниках, действительно ли были сделаны подобные заявления. В большинстве случаев лучшим вариантом является простое игнорирование подобного плана призывов.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.