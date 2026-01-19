Звонят из ЦБ: россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «защитой» денег

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники все чаще выдают себя за сотрудников Банка России и убеждают граждан перевести деньги на «безопасные счета», сообщает RT .

По его словам, злоумышленники используют профессиональную лексику, ссылаются на несуществующие регламенты и внутренние инструкции Центробанка, а также применяют подмененные номера телефонов, фальшивые документы и электронные письма.

Депутат отметил, что основной элемент схемы — убеждение человека в необходимости «срочно защитить средства». Мошенники требуют перевести деньги на так называемый «безопасный счет», передать реквизиты банковской карты, коды из СМС или установить вредоносное приложение для «удаленной помощи».

«В реальности любые подобные требования — прямой признак мошенничества», — предупредил Немкин.

Он подчеркнул, что сотрудники Банка России не звонят гражданам, не требуют совершать финансовые операции и не запрашивают персональные данные или коды подтверждения. Для защиты от подобных атак гражданам рекомендуется сохранять критическое мышление, не вступать в диалог с неизвестными, проверять информацию через официальные каналы и при сомнениях самостоятельно перезванивать в банк по номеру, указанному на карте или сайте.

