«ЗвонИт» или «звОнит»: куда теперь падает ударение в этом слове?

Филолог Каленчук: ударение в слове «звонит» будет падать на первый слог

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук рассказала, что ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог, сообщает РИА Новости .

«Сюжет с ударением на слово „звонит“. Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет», — сказала Каленчук.

Она подчеркнула, что будущее — за вариантом «ЗвОнит». В последние 100 лет все глаголы на «ить» начали менять ударение: если раньше оно было на окончании, то теперь медленно смещается на основу слова.

Эксперт добавила, что изменения ударения происходят у нас на глазах. Слова «варит», «солит», «дружит» и другие подчиняются правилу изменения ударения. В слове «звонит» это изменение произошло позже, но если оно началось, то вероятно завершится.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят запретить использовать в рекламе продуктов слова «полезный» и «здоровый» без научного обоснования.