Звездная гостья провела мастер-класс для ребят из Орехово-Зуевского семейного центра

К ребятам из Семейного центра «Семья и дом» приехала автор саундтрека к популярному молодежному сериалу на телеканале ТНТ «СашаТаня» Анна Мевиус, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Воспитанники Семейного центра приняли участие в мастер классе «Роспись по трикотажу в трафаретной технике». Ребята расписали футболку по своему желанию и получили подарки от волонтеров.

«Я сразу поняла, ведь это честь и большое удовольствие помогать детям. Мне очень нравится работать с детьми, видеть то, как они получают удовольствие от процесса, восторг от подарков, от внимания. Самое удивительное — это отзывчивость детей», — делится своими впечатлениями Анна Мевиус.

В ведомстве добавили, что воспитанники Семейного центра всегда рады приезду волонтеров и увлекательным занятиям, которые проходят для них в центре. Связаться с представителями Семейного центра для организации встреч можно по телефону +7 (49-64) 22-58-44.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.