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Звезда советского фильма «Каникулы Кроша» Фунтиков умер в 62 года

Актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ. Причина смерти артиста не озвучивается.

Фунтикова не стало 27 мая. В Гильдии актеров Союза кинематографистов России, членом которого был Фунтиков, его назвали добрым, искренним и дружелюбным человеком.

«Скорбим о раннем уходе замечательного актера, человека! Светлая память!» — говорится в некрологе.

Похороны артиста пройдут 30 мая на Хованском кладбище.

Василий Фунтиков сыграл в 30 фильмах, в том числе в лентах «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого» и «Презумпция невиновности». Особую известность актер получил благодаря исполнению главной роли в советской ленте «Каникулы Кроша».