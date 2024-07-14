Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» умерла в возрасте 53 лет

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МК: американская актриса Шеннен Доэрти умерла на 54-м году жизни от онкологии

Известная американская актриса Шеннен Доэрти скончалась на 54-м году жизни. Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» последнее время боролась с раком молочной железы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«С тяжелым сердцем я подтверждаю смерить актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун.

Врачи обнаружили рак груди у актрисы в 2015 году. Все это время Доэрти боролась с болезнью.

Шеннен Доэрти начала профессиональную карьеру в 80-х. Широкую известность актриса получила благодаря ролям Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Пруденс Холливелл в «Зачарованных».

В июне текущего года завершилась работа над комедией «Как заключить сделку с дьяволом», где Доэрти сыграла роль дьявола. Всего ее фильмография насчитывает свыше 40 ролей.