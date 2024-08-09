Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вышла замуж

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Леди Mail.ru: звезда «Постучись в мою дверь в Москве» вышла замуж за актера

Актриса Лиана Гриба, сыгравшая главную роль в отечественном ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь», связала себя узами браками с коллегой по цеху, сообщает Леди Mail.ru .

Артистка вышла замуж за Артема Губина. В Сети опубликовали видеозапись с церемонии заключения брака.

Пара актеров решила отказаться от марша Мендельсона, который обычно играет на свадьбах. Вместо него выбрали песню музыкантов HammAli & Navai «Птичка».

Ранее директор актрисы Грибы опровергла информацию о том, что она ударила супругу Никиты Волкова. Драки на самом деле не было.