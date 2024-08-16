Звезда «Похороните меня за плинтусом» Скворцова умерла в Белоруссии

Ушла из жизни белорусская актриса и исполнительница роли бабушки в спектакле «Похороните меня за плинтусом» Тамара Скворцова. Артистки не стало на 79-м году жизни, сообщает «Царьград» .

Скворцова начала путь на театральном поприще более полувека назад, в 1971 году. Получив образование в Белорусии, она успела сыграть более 80 ролей в Национальном академическом драматическом театре Якуба Коласа. В родном драмтеатре артистка трудилась до последних дней своей жизни.

Звезда «Похороните меня за плинтусом» неоднократно представляла свой театр на международных фестивалях и получала высокие оценки.

Прощание с Тамарой Скворцовой пройдет 17 августа в Минске. С актрисой простятся в Тихой обители «Аура».