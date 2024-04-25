Звезда фильма «Время первых» Урсуляк накопила долги за коммуналку и штрафы ГИБДД

На актрисе Урсуляк повис долг в 86 тыс рублей за оплату ЖКХ и штрафов ГИБДД

Звезда фильма «Время первых» Александра Урсуляк перестала оплачивать свет, воду, газ в московской квартире и штрафы ГИБДД более полугода назад, объясняя это большой загруженностью на работе, сообщает Mash .

Урсуляк получила иск от ГБУ «Жилищник Пресненского района» еще осенью 2023 года и проиграла заседание, но долг в 45 310 рублей до сих пор не оплатила. Согласно данным столичного ГИБДД, у актрисы также есть 66 неоплаченных штрафов.

Общая сумма долга перед коммунальщиками и стражами порядка составила 86 тыс. рублей. Актриса заявила, что из-за работы нет времени разбираться с оплатами, но пообещала, что после окончания Московского международного кинофестиваля, в котором она участвует, закроет все неоплаченные счета.

Ранее управляющая компания ТСЖ ВСК «Золотые ключи 2» обратилась с иском в суд против экс-миллиардера Сергея Полонского. Он перестал платить за свет и накопил долг более 350 тыс. рублей.