На экс-миллиардера Сергея Полонского подали в суд из-за долга за свет

Управляющая компания ТСЖ ВСК «Золотые ключи 2» подала в суд на бывшего миллиардера Сергея Полонского, который оказался должен свыше 350 тыс. рублей за электроэнергию, сообщает Mash .

Также иск был предъявлен бывшей жене бизнесмена Юлии Дрынкиной и их несовершеннолетнему сыну.

Полонский ранее уехал из России на Бали, поэтому в основном вопросы в суде задавали его экс-супруге.

Представитель Дрынкиной рассказал суду, что она и их общий с бизнесменом сын уже давно живут отдельно от Полонского. А сам предприниматель оказался должен семье порядка 2 млн рублей по алиментам.

Суд решил, что данные семейные проблемы его не касаются. Он вынес решение взыскать равные доли в оплате долга за свет от обоих бывших супругов, поскольку из общему ребенку еще нет 18 лет.