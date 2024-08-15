Звезда «Дневника памяти» Джина Роулендс умерла в 94 года

В своем доме в Калифорнии в окружении семьи известная американская актриса Джина Роулендс скончалась на 95-м году жизни. Звезда «Дневника памяти» завершила профессиональную карьеру в 2015 году, сообщает Lady.mail.ru .

Актриса умерла в окружении семьи в своем доме. Роулендс долгие годы боролась с болезнью Альцгеймера, однако причина смерти в настоящее время неизвестна.

Роулендс перестала сниматься в кино в 2015 году. За свою профессиональную карьеру актриса получила 4 премии «Эмми» и 2 «Золотых глобуса». Также Джина была дважды номинирована на «Оскар» за роли в кинокартинах «Женщина не в себе» и «Глория».

Роулендс родилась 19 июня 1930 года в американском штате Висконсин. После завершения университета девушка переехала в Нью-Йорк, где закончила Академию драматического искусства. В 1958 году состоялся ее дебют на Бродвее. Джина сыграла роль в фильме «Высокая цена любви».

Ранее стало известно, что в возрасте 53 лет умерла звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти. Последнее время актриса боролась с раком молочной железы.