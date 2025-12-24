Компания Socialprofiler провела исследование о предпочтениях зумеров и выяснила, что молодое поколение перестало употреблять алкоголь, но при этом стало смотреть больше порно, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New York Post (NYP).

Специалисты исследовали 756 млн профилей пользователей соцсетей из США. Анализ проводился с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. Ученые проверяли профили зумеров в TikTok, X, Facebook* и Instagram*.

Согласно исследованию, молодое поколение стало гораздо меньше употреблять спиртное. При этом снижение интереса к алкоголю более выражено у мужчин 18-26 лет, чем у женщин того же возраста.

Также в исследовании сказано, что мужчины меньше интересуются порно и вечеринками, тогда как женщины, наоборот, активно смотрят фильмы для взрослых. Такое разное потребление онлайн-контента стало неожиданностью для экспертов.

*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

