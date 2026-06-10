Зоопсихолог назвала главный признак любви кошки к хозяину

Зоопсихолог Светлана Капустина назвала главным признаком любви кошки к хозяину желание питомца находиться с человеком в одной комнате, сообщает NEWS.ru .

Капустина отметила, что кошке не обязательно тереться о ноги или запрыгивать на колени. По ее словам, животному достаточно делить с человеком общее пространство.

«Если кошка стремится всегда находиться в той же комнате, что и хозяин, это верный признак любви. Далеко не обязательно быть животному на коленях или рядом. Кошке достаточно быть в одном пространстве с человеком. Какие еще бывают признаки любви? Кошка выходит встречать хозяина, когда он пришел. Она иногда лижет и прикусывает ему руки. Кошка делится своей добычей. Деревенские питомцы могут принести на порог мышку или птичку, а домашние — свою игрушку на кровать к хозяину», — пояснила Капустина.

Зоопсихолог добавила, что нежные покусывания рук и вылизывание кожи также считаются важными маркерами доверия.

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