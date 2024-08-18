Зоопсихолог Фаустова раскрыла список звуков, на которые реагируют кошки

Кошки могут не откликаться на некоторые клички. Однако их можно приучить прислушиваться к командам, рассказала в эфире радио Sputnik зоопсихолог Милена Фаустова.

Она порекомендовала давать кошке кличку, в которой есть шипящий звук. Также нужно награждать питомца каждый раз, когда он откликается на свое имя. Например, сразу после этого можно дать лакомство, почесать или погладить. Тогда животное будет реагировать на свое имя.

Фаустова советует приучать питомца к кличке с маленького возраста. Тогда питомец запомнит свое имя за несколько дней.

Внимание кошек можно привлекать с помощью звуков. Они ярко реагируют на «кис-кис», «мур-мур-мур» и «уру-ру».

Ранее в музее Подольска получили награды две кошки. Они защищали экспонаты от мышей.