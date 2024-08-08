В музее Подольска наградили 2 кошек за охрану экспонатов от мышей

В музее-заповеднике «Подолье» кошки Степанида и Матильда больше 15 лет следят за порядком. В честь Всемирного дня кошек их накормили лакомствами за хорошую службу и охрану экспонатов от мышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В музее без кошек нельзя. Наши красавицы на ура справляются со своими прямыми обязанностями и периодически отлавливают грызунов. За свой труд кошки получают вознаграждение в виде лакомства», — поделилась главный хранитель музея «Подолье» Ирина Смирнова.

У кошек разные характеры. Стеша более строптивая, она считает себя хозяйкой. Мотя требует ласку и внимание, а плохую погоду пережидает в зале экспозиции исторических традиций.

Хвостатые охранницы поделили между собой территорию — Матильда отвечает за мемориальную часть, а Степанида охраняет администрацию «Подолья».

Посетители музея «Подолье» не могут пройти мимо его пушистых сотрудниц и часто фотографируются с ними, к тому же Матильда и Стеша сопровождают гостей на экскурсиях.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.