Зоны для отдыха, игр и спорта: как изменилось Коньково после благоустройства

После благоустройства в районе Коньково в Москве появились новые детские игровые комплексы, спортзал под открытым небом и многое другое, сообщает «Царьград» .

Рядом со станцией метро «Беляево» установлены комфортные лавочки и художественные инсталляции. Завершено благоустройство территории между улицами Профсоюзная, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Теперь горожане могут удобно прогуляться от «Беляево» до Битцевского леса, а также насладиться комфортными зонами для отдыха, детских игр и занятий спортом.

В этом квартале располагаются корпуса Российской государственной академии интеллектуальной собственности, несколько зданий школы № 49, спортивный комплекс и студенческие общежития МИСиС. Специалисты сосредоточились на создании возможностей для досуга и физической активности для людей разных возрастов, обновив оборудование на 12 детских и 5 спортивных площадках.

Кроме того, в обновленном спорткластере на улице Генерала Антонова подготовлены футбольное поле и современная волейбольная площадка. Особого внимания заслуживает спортзал под открытым небом с разнообразными тренажерами, стойками для воркаута и столами для настольного тенниса. Рядом организована удобная парковка для велосипедов.

Возле Деревлевского пруда появились новые детские площадки. На первой, у дома 20, корп. 2 на улице Введенского, сохранили и обновили игровой комплекс в виде корабля. На второй площадке, у дома 8 на улице Генерала Антонова, установлены многофункциональные элементы для скалолазания, разнообразные игровые конструкции, качели и батуты. Также здесь теперь есть зона для спокойного отдыха.