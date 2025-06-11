Зомбиапокалипсис по-гатчински: жуткий гриб нашли в подвале дома в Ленобласти

Жуткий гриб будто из зомбиапокалипсиса обнаружили в подвале дома в Гатчинском округе Ленинградской области. Захватывающую сознание находку передадут в Музей грибов, сообщает Baza .

Необычный гриб вырос в нише под полом между грунтом и зданием. Фото находки было отправлено в Микологическое общество Санкт-Петербурга.

Опытные микологи предположили, что на фото запечатлен Ganoderma lucidum — трутовик лакированный. Его странный вид объясняется отсутствием света в помещении, где вырос гриб. Находку заберут в Музей грибов, где она будет пугать и радовать посетителей.

Ранее стало известно, что в России ужесточили наказания за сбор краснокнижных видов. Преднамеренный сбор грибов из Красной книги может обойтись в тюремный срок до 6 лет и штраф до 2 млн рублей.