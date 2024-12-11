Золотые знаки и призы вручили многодетным семьям Люберец, выполнившим нормы ГТО

сегодня в 19:21

В Люберцах по случаю завершения 2024 года, объявленного президентом России Годом семьи, состоялось награждение многодетных семей.

«Каждый из присутствующих на празднике заслуживает огромного уважения, ведь забота о большой семье, поддержание порядка, воспитание и внимание к каждому ее члену — это колоссальная работа, требующая много сил, средств и терпения. В рамках этого мероприятия четыре спортивных семьи получили сертификаты, подтверждающие выполнение норм ГТО на золотые знаки отличия, умную колонку и сертификаты на получение именных спортивных костюмов Люберец. Ими стали семьи: Андросовы, Гаврютины, Негины и Прокофьевы», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что руководитель центра тестирования ГТО г. о. Люберцы Евгений Петров и руководитель спорткомитета Владимир Сурков наградили самые спортивные семьи нашего округа.

«Мы гордимся спортивными семьями и желаем продолжать совместно вести здоровый и активный образ жизни. Спорт помогает укреплять и воспитывать молодое поколение здоровым», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.