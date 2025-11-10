Золотой памятник установили на могиле «депутата Наливкина» в Уссурийске

Неретин скончался в октябре прошлого года на 49-м году жизни. У актера были проблемы со здоровьем. Он почти не ходил после операции на суставе, сил у него хватало лишь на поход в магазин с палочкой.

Неретина тайно похоронили в населенном пункте воздвиженка под Уссурийском. На опубликованных кадрах видно, как на могиле актера установлена бетонная плита золотого цвета. На ней изображен Виталий Наливкин с базукой в руках.

Речь идет про кадр из серии, после которой на съемочную группу подали в суд. Памятник был установлен благодаря пожертвованиям людей и личным средствам коллег Неретина. Место захоронения актера, которое вызывало споры, выбрала его супруга.

