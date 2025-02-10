«Золотое яйцо» обнаружили на глубине 3300 м у побережья Аляски

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили у побережья Аляски золотое яйцо — точнее предмет золотистого цвета, по форме напоминающий яйцо, сообщает «Царьград» .

Когда на дно Тихого океана в районе Аляски спустился исследовательский робот, он на глубине порядка 3300 метров неподалеку от недействующего вулкана обнаружил округлый предмет, похожий на яйцо золотистого цвета. Ученые отметили, что у него гладкая поверхность, на которой имеется небольшое отверстие неизвестного происхождения.

Однако эксперты пока не пришли к единому мнению, что это за предмет. Не исключено, что отверстие сделало некое существо, которое вылупилось из яйца, или же его оставили морские хищники.

Однако часть ученых уверена, что это вовсе не яйцо живого существа, а неорганическое образование, которое появилось в результате геологических процессов. В качестве подтверждения этой гипотезы они указывают на вулканический рельеф, благодаря которому могли сформироваться минеральные образования. Например — пирит или соединения железа.

Однако до завершения детальных лабораторных анализов, которые включают тестирование ДНК, точно установить происхождение золотого яйца невозможно.