Знамя чеченского «Ахмата» подняли над Москвой

Командир спецназа «Ахмат», замначальника ГУ ВПР МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что над Москвой подняли знамя его подразделения. Это сделали сотрудники медицинской службы «Ахмата», которых пригласили на борт пилоты ВКС России, заявил военачальник в своем Telegram-канале .

На видео флаг держат девушка и мужчина, служащие медиками в чеченском спецподразделении. Кадры сняты на борту самолета Военно-космических сил.

«Легендарное знамя спецназа „Ахмат“ в воздушном пространстве над Москвой», — написал Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России.

Ранее Алаудинов заявил, что больше недели не выходил на связь из-за лечения в госпитале. Генерал извинился за девятидневное отсутствие и сказал, что «приболел», но уже восстановился.